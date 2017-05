Sebastian Vettel a consolidé sa position de leader au championnat des pilotes en Russie. Même si l’Allemand n’a pu s’imposer hier face à Valtteri Bottas, Lewis Hamilton n’a fini que 4e. Le quadruple champion du monde mène de 13 points face à son rival britannique. L’Allemand aborde donc la saison européenne avec un avantage certain. Est-il surpris, ou tout simplement ravi ?

« Difficile de le dire. Nous avons eu des bons essais à Barcelone, donc le ressenti de la voiture était bon. Je pense que nous avons amélioré la voiture par rapport à début mars mais oui, je n’ai pas besoin de penser au championnat, parce que les médias sont assez sympathiques pour nous rappeler notre classement. Je pense que nous avons pris un très bon départ. Ce serait erroné de dire que nous nous y attendions. Mais nous sommes ici pour gagner, pour faire de notre mieux. »

« Je pense que nous avons plus ou moins extrait le maximum de la voiture. Donc je suis très heureux de notre situation avec l’équipe. Mais nous pouvons toujours apprendre et nous améliorer. Rien n’est garanti pour l’avenir. Barcelone sera une autre course et nous aurons encore beaucoup de courses cette année. Mais avant cela, nous avons deux semaines pour prendre le temps de regarder ce que nous avons fait jusqu’à présent, et pour nous améliorer. »

« Lors de la course en Russie, je pense que la vitesse, en général, était là, mais j’ai un peu manqué d’équilibre lors du premier relais. J’ai souffert avec les pneus avant et je n’ai pas pu attaquer autant que je l’espérais – et autant que je le pouvais, probablement, en qualifications. Donc les choses auraient pu mieux se passer, mais la course est terminée donc oui, j’ai hâte de passer à la suite : nous avons une voiture solide, une équipe solide, l’état d’esprit est bon, donc il y a beaucoup de choses positives. »

Le début de la saison européenne, à Barcelone, verra nombre d’équipes apporter des évolutions substantielles à leurs monoplaces. Red Bull attend ainsi une « nouvelle voiture » aux dires de Helmut Marko. Sebastian Vettel craint-il que la hiérarchie générale soit bouleversée ? Que dit sa boule de cristal ?

« Eh bien, je pensais justement à acheter une boule de cristal. Pour lire dans le futur, à chaque fois que j’aurai des questions de ce genre ! Je pense que ce sera toujours une bataille serrée entre nous et Mercedes – je l’espère. Et j’espère aussi que Red Bull pourra trouver un peu de rythme. Il y a beaucoup de rumeurs à ce stade. Red Bull est une équipe solide, ils savent comment construire une voiture rapide, donc il ne s’agit pas de se demander s’ils vont revenir, mais quand. Plus tôt ce sera, plus ce sera excitant. Je suis confiant. Nous avons les bonnes personnes en place, les bons outils dans notre équipe et nous progresserons. Mais cela dépendra bien sûr de ce que les autres feront. »