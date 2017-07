Ferrari souffrirait-elle de la dernière clarification de la FIA en matière de combustion de carburant ?

Selon Christian Horner, un employé de Mercedes (James Allison, pour ne pas le nommer) a indiqué à la FIA où chercher pour empêcher Ferrari (son ancienne équipe) de brûler de l’huile dans l’essence, ce qui permettrait d’améliorer les performances.

Lorsqu’on demande à Sebastian Vettel si Ferrari a perdu de sa performance depuis cette clarification, il botte en touche.

"Je ne pense pas que ça nous fasse mal. Mais je pense que c’est mieux de demander à quelqu’un qui comprend bien mieux comment fonctionne le moteur," dit le quadruple champion du monde.

Sauf que cette personne, Lorenzo Sassi, n’est plus, depuis peu, le responsable moteur de la Scuderia, remercié par Sergio Marchionne en personne selon la presse italienne.

En attendant, Mercedes semble avoir repris un avantage assez net en termes de performance pure.

"Je ne suis pas totalement certain que nous sommes passés définitivement devant eux," relativise toutefois Valtteri Bottas, l’un des pilotes Mercedes.

"Montréal et Bakou étaient des circuits particuliers, qui n’ont rien à voir avec ceux que nous affrontons à partir de ce week-end. Et puis il reste plus de la moitié de la saison à faire."