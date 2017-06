Les mots de Lewis Hamilton envers Sebastian Vettel après le Grand Prix de Bakou ont été forts.

Le pilote Mercedes a affirmé que son homologue de chez Ferrari s’était déshonoré en allant délibérément lui mettre un coup de roue, et qu’il a ainsi envoyé un mauvais signal à des millions de jeunes.

L’Allemand a réagi à ces propos.

"Non, ma réputation n’a pas été ternie. Nous sommes là pour courir, nous sommes des adultes, les gens attendent de nous que nous faisions la course, que nous jouions des coudes si nécessaire."

"C’est ce que les gens veulent. C’est peut-être un peu chaud à certains moments mais les gens veulent voir des dépassements, pas des processions."

"Je me suis amusé lors de cette course et je pense toujours que ce n’est pas juste que j’ai été pénalisé et pas lui."