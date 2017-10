A Suzuka, Sebastian Vettel a été devancé par les deux Mercedes aujourd’hui en qualification, mais Bottas devra reculer de 5 places sur la grille de départ et voilà donc Vettel en première ligne avec Lewis Hamilton.

"Cela ne s’est pas trop mal passé, nous avions une voiture bien équilibrée," affirme Sebastian Vettel. "Bien sûr, il nous a manqué un petit quelque chose en performance, mais globalement, ce fut une bonne journée. Notre monoplace devrait être plus compétitive demain en course."

"J’ai tenté d’améliorer lors de ma dernière tentative en Q3, mais je savais que Bottas allait passer derrière moi avec la pénalité qu’il a reçue. Je n’ai donc pas pris des risques excessifs et je suis content de prendre le départ depuis la première ligne. Nous verrons bien comment cela se passera," poursuit le champion allemand.

"Les Mercedes n’avaient pas été très rapides la semaine passée, mais tout est revenu à la normale pour eux ce week-end. Nous avons toujours été très proches d’elles cette année et je m’attends à ce que ce soit encore le cas demain. En temps normal, nous sommes toujours plus compétitifs en course qu’en qualification et nous espérons que cela se passera encore comme ça demain," conclut-il.