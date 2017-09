Sebastian Vettel a signé le troisième temps cet après-midi à Monza. Les Mercedes sont devant, mais elles ne sont pas loin…

"Cette première journée a été positive, d’autant plus que le public est déjà très nombreux alors que nous ne sommes que vendredi," déclare Sebastian Vettel. "Il y a un tas de drapeaux Ferrari qui s’agitaient chaque fois que nous montions en piste. Nous devons encore améliorer certaines choses sur la voiture et cela ira certainement mieux demain."

"J’ai surtout utilisé les pneus tendres cet après-midi et je n’en suis pas du tout satisfait, probablement à cause du trafic et de la voiture de sécurité virtuelle. Ce n’est jamais la situation idéale, mais c’était la même chose pour tout le monde. Ici, on ne fait qu’un seul arrêt en course habituellement, mais nous verrons bien. Il faudra aussi surveiller la météo, car aujourd’hui par exemple on annonçait de la pluie et elle n’est jamais venue."

Comme d’habitude, ce sont les Mercedes qui seront les rivales les plus dangereuses. "Nous savions que les Mercedes allaient être très fortes ici. C’est un circuit qui met les moteurs à rude épreuve. Cette journée n’a pas été idéale, car nous n’avons pas tout utilisé à 100% et je suis donc convaincu que cela ira mieux demain," ajoute Vettel.