Sebastian Vettel a terminé cette première journée du Grand Prix de Belgique avec le cinquième chrono et bien sûr, il n’est pas vraiment satisfait. Mais il espère faire mieux dès demain.

"Je dirais que cette journée a été mitigée, je ne suis pas totalement satisfait," déclare Sebastian Vettel.

"Nous avons perdu un peu de temps à cause de la pluie et même si c’est une bonne chose, ce n’était pas notre objectif, car il nous manque encore des informations sur le comportement des pneus. La voiture est efficace, nous devrions faire mieux demain."

Comme d’habitude, c’est vers Mercedes que les yeux des hommes de la Scuderia se tournent.

"Les Mercedes ont été très compétitives aujourd’hui, elles étaient très rapides chaque fois qu’elles montaient en piste. C’est un tracé très long et il faut soigner les moindres détails. Lorsqu’on regarde les chronos d’aujourd’hui, il ne faut pas seulement regarder le classement, mais les temps dans chaque secteur et c’est là qu’on voit que la Mercedes est très rapide ici," précise le champion allemand.

"Pour ma part, je ne suis pas totalement satisfait. Je n’ai jamais trouvé le bon rythme, surtout sur un tour rapide. Cela s’est mieux passé pour moi dans les longs relais. Globalement, j’ai le sentiment que notre voiture est compétitive et que nous pourrons atteindre nos objectifs. Il me reste à faire mon travail et après ça, tout ira bien," conclut Vettel.