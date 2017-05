Sebastian Vettel n’a finalement pas remporté le Grand Prix d’Espagne, même si, au départ, il avait réussi à surprendre Lewis Hamilton et à virer en tête. Malheureusement, la stratégie de Ferrari n’a pas été la plus judicieuse et a fait perdre à l’Allemand de précieuses secondes, notamment au moment de l’apparition de la voiture de sécurité virtuelle. Le pilote Ferrari a lui-même été surpris par cette mauvaise décision…

« J’ai pris un très bon départ. Nous étions roue dans roue dans le virage et ensuite j’ai pris le dessus. Lewis est resté plus longtemps en piste et nous avons fait le contraire. Je savais que la fin de la course serait cruciale. Quand je suis revenu en piste après mon deuxième arrêt, j’ai été surpris de voir Lewis si près, parce que je pensais avoir une avance de 8 secondes. J’ai réussi à rester devant. Je jouais avec les freins de manière à ne pas lui laisser d’espace. Je ne sais pas si nous nous sommes touchés, c’était vraiment serré. »

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour rester devant mais dès que j’ai été seul, Lewis volait et il m’a dépassé. Il a vraiment eu une très bonne sortie de la dernière chicane et il était vraiment rapide dans le dernier secteur. Il a gagné la course, bravo à lui, il l’a gagnée de manière juste et honnête, vous ne pouvez rien lui retirer. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. C’était une course sympathique. »

Sebastian Vettel a aussi perdu de précieuses secondes en restant bloqué quelques tours derrière Valtteri Bottas, qui a parfaitement joué son rôle d’équipier de Lewis Hamilton.

« Je ne suis pas content, la victoire était là ! J’ai perdu beaucoup trop de temps. Lewis avait le luxe de rester en piste et de choisir un pneu différent. J’ai rattrapé Valtteri et je savais qu’ils ne l’arrêteraient pas. Ils l’ont utilisé pour me bloquer. »

« D’une manière ou d’une autre, Valtteri arrivait à avoir une bonne sortie dans la dernière chicane, donc je n’ai pas pu le dépasser du premier coup. La deuxième fois, je pensais que je devais trouver un moyen même s’il me fallait passer dans l’herbe. C’était vraiment serré. Je l’ai feinté à l’intérieur, ensuite je revenu sur l’extérieur et à l’intérieur à nouveau, mais j’ai presque perdu la voiture puisque j’avais le DRS ouvert. Mais ça a fonctionné. J’ai regardé derrière moi et j’avais perdu vraiment beaucoup de temps. »