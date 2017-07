Le départ de Valtteri Bottas en Autriche continue de faire parler de lui, alors que le Finlandais avait réagi en moins de deux dixièmes de seconde pour élancer sa monoplace à l’extinction des feux. Sebastian Vettel estime toujours, en dépit des données fournies par la FIA, que son rival a volé le départ et estime que les règles doivent être plus claires.

"Je pense que la règle est claire mais qu’elle devrait probablement être appliquée précisément" explique l’Allemand. "Il n’y a aucun intérêt pour nous à tenter ce qu’il a fait car si on le laisse faire de nouveau, ça ne sera pas pareil car on ne peut pas anticiper l’extinction des feux. Il est parti trop tôt, il a anticipé le départ et s’en est sorti à cause de l’application des règles".

"Comme je l’ai dit juste après la course et dès le départ, j’ai eu l’impression qu’il avait volé le départ et c’est le cas. Il a bougé avant l’extinction des lumières, même très légèrement. De toute manière, même si la voiture bouge au moment de l’extinction des feux, cela veut tout dire puisque le corps humain a un temps de réaction et n’agit pas instantanément, donc il n’y a pas besoin d’autre explication".

Mauvais joueur, l’Allemand ne cherche toutefois pas à faire pénaliser Bottas : "C’est fait, il n’y a aucun intérêt à regarder en arrière mais comme je l’ai dit, il faut revoir la manière d’appliquer cette règle. D’un autre côté, je pense que ça n’arrivera plus dans les 10 prochaines années car comme je l’ai dit, on ne peut pas anticiper le départ".