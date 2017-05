Le début de la saison européenne, à Barcelone, sera marqué par l’introduction de nombreuses évolutions aérodynamiques sur les monoplaces. C’est ainsi que Red Bull attend une « nouvelle voiture » selon les dires de Helmut Marko.

Cependant, pour Sebastian Vettel, il n’y aura pas de quoi bouleverser la hiérarchie générale de la grille. Pour le pilote allemand (et Felipe Massa est d’ailleurs d’un avis similaire), la lutte pour le titre entre Ferrari et Mercedes ne sera pas décidée par l’impact des évolutions de Barcelone – et ce même si l’écart est infime entre les deux écuries.

« C’est une course où nous avons beaucoup de nouveaux jouets, mais ensuite, il y a beaucoup d’autres courses où nous aurons beaucoup de nouveaux jouets. Nous sommes vraiment des enfants gâtés ! Nous avons des nouveaux jouets plus ou moins à chaque course. »

« Je pense que de nos jours, vous avez une équipe qui amène des pièces, parfois plus, parfois moins, presque à chaque course. Historiquement, il y a beaucoup d’évolutions pour la course de Barcelone parce que l’Espagne est juste plus proche du QG des équipes. Mais ces deux dernières années, vous aviez toujours de gros convois qui arrivaient à la dernière minute pour vous pousser dans la bonne direction. Donc je ne sais pas ce que les autres équipes vont amener, j’ai hâte de le voir. Je sais ce que nous apportons. Nous devrions un peu progresser. Ensuite, nous continuerons à partir de là. »

Sebastian Vettel considère donc que l’évolution de la SF70H sera surtout une affaire de long terme. La Ferrari évoluera petit à petit et non brusquement.

« Si nous regardons les quatre premières courses, l’écart a vraiment été serré même si nous avons amené des pièces et des évolutions différentes. Peut-être que ce sera la même chose à Barcelone, je ne sais pas, nous verrons. »

« Selon certains, Red Bull a une approche différente, et aura une voiture différente. C’est une longue année. On s’attendait à ce que l’on amène beaucoup de pièces, on s’attendait à un rythme de développement impressionnant. Nous sommes concentrés sur cela et tenterons de faire de notre mieux. »