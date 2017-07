201 millièmes. Tel est le temps de réaction officiel de Valtteri Bottas au départ de ce Grand Prix d’Autriche. Les commissaires ont finalement jugé que le Finlandais n’avait pas volé le départ… alors que Sebastian Vettel était intimement persuadé du contraire dès les premiers tours de course.

Après l’arrivée, l’Allemand ne semblait toujours pas d’accord avec les commissaires de la FIA, même s’il reconnaît qu’il n’est pas le mieux placé pour juger cet incident in fine.

« J’ai été un peu distrait au départ parce que de mon point de vue, Bottas a volé le départ… J’en étais sûr. On l’aurait dit de l’intérieur de la voiture, mais ce n’est pas à moi de juger au bout du compte. »

Sebastian Vettel dit « ne pas croire » que le temps de réaction de Bottas ait été de 201 millièmes seulement.

« Tout d’abord, pour clarifier les choses, je ne veux rien enlever à Valtteri, il a mené une excellente course, il n’a pas fait une seule erreur dans une voiture difficile. Quand je dis que je n’y crois pas, c’est parce que je n’y crois pas. Normalement, les temps de réaction sont autour de 2 dixièmes pour tout le monde. Je ne pense pas que tout le monde était beaucoup plus lent que Bottas aujourd’hui, c’est pourquoi je ne crois pas qu’il était beaucoup plus rapide. »

« Sur le coup, j’ai vraiment cru qu’il avait volé le départ. Finalement, il a été dit qu’il ne l’avait pas volé et je devine qu’il y a des raisons pour le penser. Mais je ne peux pas imaginer que son temps de réaction ait été de 2 dixièmes, de mon point de vue, sa réaction n’était pas humaine. Mais il a dit plus tôt qu’il n’était pas humain, il est Finlandais ! »

Daniel Ricciardo rejoint en bonne partie l’opinion du pilote Ferrari. Le pilote australien estime que Valtteri Bottas a plutôt été « chanceux ».

« Je l’ai fait en Formule 3 par le passé et c’était à la limite. Je suis sûr que vous réagissez tous de la même façon quand les lumières s’éteignent, en théorie ce n’est pas une réaction naturelle, je ne le crois pas. Mais c’est un bonus si ça n’a pas nui à la sécurité. Mais je ne crois pas qu’il ait réagi aux feux rouges. »