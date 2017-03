Avec 139 tours au compteur aujourd’hui, Sebastian Vettel a tourné comme une horloge sur sa Ferrari. L’Allemand se serait-il à la longue lassé d’arpenter en boucle sur le circuit catalan ? Fort heureusement pour lui, il semble prendre bien plus de plaisir au volant cette année, avec des monoplaces ayant plus d’adhérence qu’en 2016.

« Je pense que du point de vue du pilote, tout est bien meilleur, dans tous les domaines. Le freinage est meilleur, le passage en courbe est meilleur, tout est bien meilleur. Vous avez beaucoup plus d’adhérence, et ensuite, aussi, à basse vitesse, où l’appui supplémentaire se voit moins, vous avez les pneus plus larges, donc plus d’adhérence venant d’eux. Tout cela fonctionne un peu comme une aspirine : ça soigne tout ! »

Sebastian Vettel a enfin parlé à la presse aujourd’hui, brisant un silence de deux jours vivement critiqué par la presse italienne. Cette attitude est délibérée : pour le moment, la Scuderia fait profil bas et reste studieuse, comme le confirme encore Vettel.

« Je pense que nous avons eu un hiver calme, pendant lequel nous avons vraiment essayé de nous concentrer sur ce qui est important, et nous faisons la même chose ici, aux essais – notre travail. La liste de ce que nous avons à faire est très longue. »

« Nous avons eu trois bonnes premières journées. Elles auraient pu être meilleures, mais nous avons fait un nombre convenable de tours. Je n’ai pas vraiment prêté attention à ce qu’ont fait les autres. Au bout du compte, tout le monde recherche un temps au tour, mais ce qui arrive tout au long de la journée est bien plus important, donc il est très difficile de lire les résultats. »

Le quadruple champion du monde ne se livrera donc à aucun pronostic pour le moment… et se sort des interrogations des journalistes par une pirouette rabelaisienne !

« Je n’ai pas de boule de cristal. J’ai deux autres boules, mais elles ne vous diront pas grand-chose… »