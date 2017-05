Le nouveau règlement a rendu les dépassements plus spectaculaires, mais aussi moins fréquents. Le DRS est ainsi devenu moins efficace en ligne droite… à la grande joie de certains pilotes, à l’image de Sebastian Vettel.

Le pilote Ferrari n’est pas un franc partisan du système DRS et apprécie d’autant plus les dépassements plus virils de cette saison 2017, comme il l’a confié en conférence de presse aujourd’hui.

« Tout d’abord, je ne pense pas être en faveur d’une augmentation du nombre des zones DRS. Je pense que nous avons placé des zones DRS, ces deux dernières années, en des endroits qui rendaient alors les dépassements simplement trop faciles. C’était formidable de voir que vous étiez derrière une voiture, parce que vous pouviez simplement doubler, mais ce n’est pas l’idée d’un vrai dépassement. »

Le revers de la médaille de cette nouvelle donne ? C’est évidemment des courses moins animées, comme en Russie, où il n’y a eu qu’un seul dépassement… Cependant, Sebastian Vettel pense que cela fait aussi partie du jeu.

« Je pense que pour de nombreuses raisons, il était assez difficile de dépasser à Sotchi. Les pneus tenaient assez bien donc vous étiez capables de pousser, que vous étiez à l’avant ou à l’arrière, donc il n’y avait pas beaucoup de dégradation. Le revêtement de la piste, de plus, faisait qu’il était plus difficile de suivre de près une autre voiture. Historiquement, en Russie, vous avez beaucoup plus de mal à vous rapprocher de la voiture que vous suivez à cause du dernier virage. »

« Personnellement, j’aurais adoré être plus proche et ensuite tenter quelque chose, mais c’est aussi un défi. Donc vous ne devez pas simplement vous présenter et ensuite dépasser l’autre pilote, ou avoir un outil qui vous met au même niveau de l’autre pilote. Vous devez travailler pour y arriver, essayer des trajectoires différentes, faire des choses différentes. »

Sebastian Vettel a donc mis de côté sa frustration personnelle pour se concentrer sur le plaisir de conduite. En Russie, en effet, le pilote Ferrari avait suivi de près le leader de la course, Valtteri Bottas, mais avait été incapable de le dépasser dans les derniers tours de piste…

« Je pense que je suis simplement revenu trop tard sur Bottas à Sotchi. J’aurais pu être plus proche durant les deux ou trois derniers tours, peut-être. Mais avant cela, c’était excitant pour moi de chasser Bottas et d’essayer de tenter quelque chose à la fin. Bien sûr, ç’aurait été formidable si ça avait fonctionné. Mais ça n’a pas marché – et j’avais probablement envie que ça marche autant que vous ! »

Philosophe, Sebastian Vettel se dit contre tout renforcement du système DRS à l’avenir et en profite pour le qualifier de système favorisant des dépassements inauthentiques.

« Parfois, cela fonctionne et parfois pas. Je pense que nous ne devrions pas revenir à quelque chose d’artificiel. »