Sebastian Vettel était sur la dernière ligne de la grille de départ à Sepang et il est remonté jusqu’à la quatrième place. Lewis Hamilton étant deuxième Vettel limite bien les dégâts.

Mais après cette superbe course, Sebastian Vettel s’est laissé piéger dans le "tour d’honneur" en s’accrochant avec Lance Stroll. La FIA a examiné cet accident et a décidé que les torts étaient partagés. Il n’y aura donc aucune action. Mais le train arrière de la Ferrari a souffert et ce ne sera peut-être pas sans conséquence…

"J’étais sur la trajectoire extérieure pour ramasser de la gomme et je crois que Lance ne regardait pas autour de lui et voulait probablement faire la même chose que moi," explique Sebastian Vettel.

"J’étais déjà à l’extérieur et nous nous sommes touchés. C’était parfaitement évitable. Je crois qu’il n’a tout simplement pas regardé dans ses rétroviseurs."

"Je ne sais pas si ma boîte de vitesses est touchée, mais il n’est pas impossible que je reçoive une pénalité au Japon. Je suis sûr que nous allons trouver une solution. Ce n’est pas de ma faute si quelqu’un décide d’aller ramasser de la gomme et touche ma voiture," poursuit-il.

Et la course ?

"Nous avions une très bonne voiture. Si j’avais pris le départ depuis le haut de la grille, je pense que j’aurais pu gagner. Bien sûr, cela n’est pas arrivé aujourd’hui. Nous avions la voiture la plus rapide aujourd’hui, mais nous avons pris le départ depuis la dernière place," conclut Sebastian Vettel.

Et que pense Lance Stroll de cet accident après l’arrivée de la course ?

"J’étais dans le tour pour rentrer au stand et je roulais très doucement. Je m’en tire juste avec une crevaison, lui il était sur trois roues. Je pense que nous allons nous expliquer devant les commissaires (pas d’action finalement, ndlr). Ce fut un accident très étrange. La course était terminée et il n’y avait donc aucune mauvaise intention de ma part ou de la sienne," raconte le Canadien.

"Je suis heureux de ces 4 points, j’ai fait une belle course et Felipe aussi."