Sebastian Vettel est le premier pilote à se réjouir, publiquement, des dernières décisions du Conseil Mondial de la FIA.

Comme annoncé la semaine dernière, les commissaires ne sont plus dans l’obligation d’enquêter sur des incidents identifiés par le directeur de course, Charlie Whiting. Ils seront plus indépendants et pourront d’ailleurs, si besoin, lancer leurs propres enquêtes.

Mais la FIA a surtout annoncé que les pénalités ne tomberaient en course que si l’un des pilotes est clairement identifié comme coupable indiscutable, à blâmer pour une mauvaise action qui le mérite vraiment.

"C’est une bonne décision. Les duels roues contre roues sont toujours les bienvenus, les gens veulent voir des duels," indique Vettel, soulignant ainsi que les risques de pénalité étant amoindris, les chances de voir les pilotes se frotter les uns aux autres vont donc augmenter.

"La course doit toujours être la préoccupation principale des décisions prises," conclut le quadruple champion du monde.