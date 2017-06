Sebastian Vettel a dû réagir sur de nombreux sujets aujourd’hui à Montréal.

Le vainqueur du dernier Grand Prix de Monaco a notamment été perçu depuis son succès comme le favori pour le titre de champion du monde par de nombreuses personnalités dans le paddock.

Evidemment le quadruple champion du monde relativise.

"Je ne me vois pas ainsi. Bien sûr, nous avons toutes les raisons de nous sentir en bonne position. La première partie de la saison s’est bien déroulée. Mais la saison est encore très longue, alors, il peut encore se passer beaucoup de choses. Je reste dans le même état d’esprit et je me concentre sur une course à la fois, l’une après l’autre."

"Les résultats stimulent toute l’équipe, tous les gens de Ferrari," poursuit l’Allemand.

"Chacun à l’usine est naturellement heureux de comment les choses se passent en ce moment. Et tu ne le ressens pas seulement à Maranello, mais dans toute l’Italie. C’est agréable de vivre cela."

Bien sûr, Vettel a aussi dû répondre aux nombreuses polémiques après Monaco et sur le fait que Ferrari aurait pu donner, en cachette, des consignes pour que Vettel finisse devant Raikkonen.

"On a trop parlé, inutilement, là-dessus après la course. Si j’avais été autorisé à rentrer en premier au stand, je m’en serais réjouis – car normalement, c´est le meilleur moyen de gagner une course. Mais comme le Grand Prix s’est déroulé, c’était finalement un avantage de rester plus longtemps en piste afin d’assurer ma place face à Daniel Ricciardo. Personne ne pensait que les pneus usés seraient plus rapides que les neufs de Verstappen ou Kimi. Finalement, Ricciardo et moi avons eu simplement l’avantage d’avoir la piste libre. J’ai été alors assez rapide pour changer la donne."

"Ce qui s’est passé par la suite tombait sous le sens. Je me suis bien sûr réjouis de la victoire. Kimi s’est énervé, parce qu’une victoire en Grand Prix lui a glissé entre les doigts. C’est normal."

Il est maintenant temps pour Vettel de se concentrer sur ce GP du Canada.

"C’est difficile à dire qui va se passer. Si nous sommes au niveau de Mercedes, ce sera alors très bien. Jusqu’à présent, cela été à chaque week-end très serré. J’aime la piste ici. A Montréal, tu dois te préparer à quelques surprises, y compris en ce qui concerne la météo. Et les murs se trouvent vraiment tout près ! Mais ces mauvais souvenirs (il a déjà tapé le mur des champions), je l’ai déjà derrière moi !"

Il a été aussi dit ces dernières jours que le succès de Ferrari est aussi dû aux nombreux tests faits par Vettel avec Pirelli en 2016 alors que Hamilton, avec Mercedes, n’ont peut-être pas pris ces tests suffisamment au sérieux.

"Il m’a tout simplement été demandé si je voulais rouler et j’ai tout de suite accepté. Je voulais avoir un premier avant-goût sur la réaction des voitures. Je savais que les voitures allaient être plus rapides et j’accepte très volontiers de piloter. Il était pour moi complètement clair que je fasse les tests. Après, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un avantage."

Les spéculations vont aussi bon train concernant son avenir chez Ferrari. Il aurait obtenu de la part de Sergio Marchionne d’attendre jusqu’à Monza pour donner sa réponse. Vettel botte là encore en touche.

"La prolongation de mon contrat n’est pas un sujet d’actualité pour moi. Peut-être que cela sonne un peu étrange, mais cela ne compte pas en ce moment. Nous nous concentrons complètement sur cette saison, sur chaque étape. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu du tout le temps pour en discuter dans le calme. Nous essayons tous de maintenir le bon élan que nous avons, c’est le plus important."