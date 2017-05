Entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, l’estime est de mise. Cette saison, le pilote Ferrari et le pilote Mercedes animent les débats en haut du classement, au plus grand plaisir des téléspectateurs… et des principaux intéressés eux-mêmes.

En Espagne, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ont pour la première fois croisé le fer directement en piste. Les deux hommes ont manqué de s’accrocher mais tout a fini par rentrer dans l’ordre.

« Je n’ai rien dit de mal en Espagne » argue ainsi Lewis Hamilton, qui avait toutefois qualifié, à chaud, de « dangereuse » la manœuvre de Vettel.

Mais aujourd’hui, l’Anglais semble avoir tout oublié.

« Je suis heureux d’avoir eu cette bataille. Le respect est toujours le même entre nous deux. »

Sebastian Vettel n’est pas un d’avis différent : « Il n’y aucune raison pour que nous ne nous entendions pas bien… sauf sur la piste ! Vous devez toujours respecter les autres pilotes qui font du bon travail. Le respect sera toujours là. »

Le quadruple champion du monde n’est pas toutefois le plus grand amateur du monde de ces batailles serrées en piste, et pour une raison qui lui est chère…

« Bien entendu, l’idée d’avoir ces batailles serrés en piste est toujours sympathique. Mais nous ne voulons pas de ces batailles rapprochées, nous voulons être devant eux ! »