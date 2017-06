Les deux pilotes en tête du championnat du monde, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton, ne souhaitent pas parler de la bataille pour le titre à Montréal, qui marque le début du 2e tiers du championnat.

Après 6 courses sur 20, Vettel mène devant Hamilton avec 25 points de plus, l’équivalent d’une victoire.

"Je ne veux pas penser au titre à ce moment de la saison," explique Vettel.

"Notre grande force cette année, c’est d’avoir une voiture capable d’être performante sur tous les types de circuits. Mais nous avons aussi beaucoup vu, les années précédentes, que tout peut changer très rapidement. Nous n’en sommes qu’au début du développement de ces nouvelles Formule 1. Tout le monde peut donc faire de gros pas en avant, à tout moment."

Quant au Britannique, il a botté en touche les propos de Niki Lauda, l’un de ses patrons. L’Autrichien affirmait que Vettel avait une voie royale devant lui, à moins qu’un abandon du pilote Ferrari ne relance le tout.

"Mon but n’a jamais été d’être le leader du championnat après Monaco. Mon but est d’être devant après Abu Dhabi (la dernière course)," répond Hamilton.

"Je sais que ça ne sera pas facile de rattraper ces 25 points. Mais tant de choses peuvent arriver dans une saison. Ce n’est évidemment la situation la plus confortable pour nous mais je suis convaincu que nous pouvons toujours gagner ce championnat."

"Comme je l’ai dit, l’une des clés va être de maitriser les pneus. En plus de faire fonctionner les nouveautés que nous aurons régulièrement sur la voiture. Bref la bataille est en cours !"