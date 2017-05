Sebastian Vettel et Lewis Hamilton sont partis pour lutter l’un contre l’autre pour le titre et il se pourrait bien évidemment que la situation soit tendue s’ils se battent respectivement pour un cinquième et un quatrième titre.

Toutefois, l’Allemand pense aussi que leur relation n’en sera pas affectée car avec des styles de vie totalement opposés, au moins publiquement, ils ne partagent que la passion de la course automobile.

"Je pense que nous avons une grande passion en commun, nous aimons la course" analyse le pilote Ferrari. "En dehors de la piste, nous ne sommes pas les meilleurs amis. Je le connais depuis longtemps et je n’ai pas de souci avec lui, je pense que nous sommes très différents mais ça n’a aucune importance".

"En Espagne, je ne voulais pas qu’il gagne, je voulais être vainqueur donc je ne suis pas heureux, mais je n’ai pas de quoi me plaindre puisqu’il m’a dépassé en piste et qu’ils ont fait un meilleur travail d’équipe. Il a fait un meilleur travail en tant que pilote donc je ne peux rien y faire".

Vettel fait la part des choses entre ce qu’il se passe sur les circuits et ce que les pilotes font à l’extérieur : "Je suis ici pour courir, c’est ce qui me plait. En dehors d’ici, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas prendre du bon temps. Nous ne sommes pas les meilleurs amis et nous sommes très différents, mais nous avons un lien fort puisque nous aimons tous les deux la course".

Les deux hommes ont eu une belle passe d’arme à Barcelone, à l’issue de laquelle Hamilton est légèrement passé hors piste et l’Anglais avoue que si cet incident avait été plus loin, leur relation en piste en aurait sûrement fait les frais.

"C’était limite et si ça avait fini différemment, cela aurait été différent entre nous. Vous savez ce qu’est la course, s’il m’avait percuté dans le premier virage et gagné la course, je ne l’aurais pas félicité. C’était agressif mais ce n’était pas hors limite, j’ai eu l’occasion d’éviter la collision, mais j’adore une bataille acharnée, j’adore ce défi".

"Il a été respectueux mais on sentait qu’il était un peu en colère, il a dit qu’il l’était. Il a fait une course fantastique mais je comprends ce qu’il a pu ressentir. On n’est jamais heureux de finir deuxième, s’il avait été heureux de finir deuxième, j’aurais été inquiet pour lui car ce n’est pas ce que nous voulons" conclut Hamiton.

Bataille serrée en piste, respect commun et affiché hors piste, il semblerait que les deux hommes soient partis pour nous offrir une saison mémorable !