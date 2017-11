Sebastian Vettel est logiquement déçu d’avoir manqué le titre mondial avec Ferrari cette année mais l’Allemand est déjà motivé pour la saison 2018.

Le quadruple champion du monde a maintenant été rejoint au nombre de titres par Lewis Hamilton et il espère bien repasser devant l’année prochaine.

"C’est certain que j’aimerais déjà être en 2018 et reprendre la bataille pour le titre. Mais ce n’est pas la façon dont je vois les choses malgré tout, je ne compte pas les jours jusqu’au prochain championnat," explique Vettel.

"Je veux gagner le championnat avec Ferrari. C’est ce que je veux, c’est mon but mais nous devons aussi analyser pourquoi ça n’a pas fonctionné cette année. Il nous reste deux courses pour tester des choses, voir comment on peut améliorer la voiture, l’équipe. Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Cela devrait nous rendre la vie plus facile l’an prochain."

Vettel refuse de répondre lorsqu’on lui demande si Lewis a gagné parce qu’il avait une meilleure voiture, une meilleure équipe ou s’il avait été le meilleur pilote.

"Je n’aime pas ce genre de question. Nous avons eu une vraie bataille, ce qui a été super pour nous comme pour eux. Mais je ne souhaite retirer aucune gloire dans le résultat de Lewis en commentant ci ou ça. Il a entièrement mérité ce titre. Avec deux courses d’avance, il l’a scellé. Il a donc mérité de le gagner."