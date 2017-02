Le changement d’équipe de Sebastian Vettel, opéré à l’intersaison 2014-2015, représentait autant un défi pour l’Allemand qu’un retour pratiquement 20 ans en arrière, lorsque Michael Schumacher avait rejoint une Scuderia empêtrée dans des difficultés certaines. Les ambitions de l’équipe et du pilote étaient claires : la victoire la première année et la lutte pour le titre dès la suivante.

Le premier objectif était largement atteint avec les trois succès de Vettel en 2015, au terme d’une première année en rouge particulièrement réussie. Son arrivée était vue comme un soulagement pour la Scuderia après une saison 2014 catastrophique et les résultats étaient déjà là.

Confiants, Vettel et Ferrari l’étaient un peu trop, et annonçaient une saison 2016 encore meilleure avec au moins trois victoires et l’espoir de lutter pour la couronne mondiale. Sans être franchement mauvais, le début de saison montrait clairement que le titre n’était pas à portée face à Mercedes. Retombant dans ses travers, l’équipe italienne ne remportera finalement aucune victoire et verra même Red Bull s’envoler à la deuxième place du classement des constructeurs, tout en signant deux succès.

C’est donc là que se séparent les destins croisés de Vettel, Schumacher et Ferrari, puisque Schumi avait lutté pour le titre jusqu’à la dernière course de Jerez en 1997. Visiblement agacé par ces performances insuffisantes, Vettel n’a pas brillé non plus l’année dernière et s’est montré sous un jour pas très flatteur en s’énervant beaucoup et en ne dominant pas Kimi Räikkönen.

Après deux saisons seulement, la lune de miel s’est transformée en relation conflictuelle et bien qu’aucune crise apparente n’ait été déclarée, l’impatience s’est installée de part et d’autre, si bien que l’année 2017 sera décisive pour l’avenir de ce duo.

Jamais à l’aise lors des changements de réglementation, Ferrari va devoir se surpasser si elle veut conserver Vettel qui n’acceptera pas longtemps de stagner et qui voit, en plus, sa cote personnelle baisser en même temps qu’il accumule les difficultés. Mais si la nouvelle Ferrari est ratée, que devra-t-il faire ?

Bien sûr, Schumacher n’a pas remporté le titre avec Ferrari dès sa troisième saison, et ce ne serait pas un échec en soi si Vettel n’allait pas le chercher en 2017. En revanche, Schumacher a été en lutte pour le remporter lors de quatre des cinq premières saisons avec la Scuderia, et c’est ce qu’attend Vettel également.

Si la voiture est ratée et que Ferrari est encore la troisième force du plateau, ou pire, le quadruple champion du monde ira certainement draguer les autres forces en présence. Un retour chez Red Bull est hors de propos compte tenu de leur passé commun mais surtout du vivier de champions en puissance que possèdent les autrichiens.

Mercedes serait évidemment une bonne idée pour Vettel, et l’équipe triple championne du monde en titre n’a fait signer Valtteri Bottas que pour un an, dans le but justement de pouvoir éventuellement signer un grand nom dès 2018.

Parmi les autres équipes, il est difficile d’y voir plus clair, mais on ne peut pas totalement écarter un retour en force de McLaren ni de Williams, souvent en réussite lors des grands chambardements techniques, et qui pourraient représenter un attrait pour Vettel dans le cas où sa relation avec Ferrari s’envenime et que Mercedes ne l’accueille pas.

Il n’est pas non plus dit qu’il ne prolonge pas chez Ferrari, même en cas de difficultés, afin de marcher dans les traces de son ancien mentor. Pour cela, il faudra toutefois entrevoir des éclaircies à l’horizon, il faudra également que Vettel s’arme de patience, mais surtout qu’il redevienne le vrai numéro un dans l’équipe et qu’il ne laisse aucun doute sur l’atout qu’il représente pour la Scuderia.

Autant dire que dans le cas d’une saison 2017 ratée pour lui et Ferrari, il est très probable que leur union ne survive pas et qu’il aille voir ailleurs. Si Mercedes fait toujours partie des meilleures équipes du plateau, aligner un duo Hamilton - Vettel pourrait être aussi tentant que dangereux, et ce dernier aurait des arguments à faire valoir quand il ira sonner à la porte de la firme à l’étoile.