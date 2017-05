Le début de saison de Ferrari a été très bon mais selon Sebastian Vettel, la Scuderia avait le niveau pour remporter les cinq premières courses. Ayant terminé uniquement premier et deuxième lors de ces courses, l’Allemand estime avoir marqué les points qu’il mérite.

"Le plus important est que nous étions au niveau lors de chacune des cinq courses" estime Vettel. "Je pense que nous aurions pu gagner les cinq si les choses s’étaient passées différemment, mais ça n’a pas été le cas. Nous étions parfois du bon côté de la chance, parfois non, mais nous avons une longue saison qui nous attend et je pense que ce genre de choses s’équilibre".

"Nous avons eu des vendredis médiocres, des samedis difficiles, mais nous étions toujours présents en course, ce qui montre que nous avons un bon ensemble et que nous faisons bien les choses. Je pense que nous avons les points que nous méritons jusqu’ici".

Pour lui, le plus important est désormais de rester dans la même dynamique et de signer des résultats en adéquation avec le début de saison, d’autant que la course au développement sera acharnée cette année.

"Nous sommes très heureux de notre début de saison et nous avons maintenant besoin de nous assurer que nous restons à ce niveau. Nous ne sommes pas heureux d’être derrière ou d’être à un niveau similaire, ce qui est toutefois meilleur que les années précédentes, mais nous voulons être devant" affirme Vettel.

Il aborde Monaco de la même manière qu’il a abordé chacune des courses cette saison puisque la voiture a prouvé être polyvalente : "Nous n’avons rien à craindre mais Mercedes était très forte ici les dernières années, donc ce sera l’équipe à battre. Je suis toutefois confiant quant à nos chances".