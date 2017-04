Critiquées après Melbourne pour le manque de dépassements en piste, les nouvelles monoplaces ont montré de belles choses à Shanghai, où les manœuvres ont été nombreuses. Alors qu’on attendait de voir l’efficacité du DRS sur les nouvelles monoplaces, la plupart des dépassements ont eu lieu dans une zone où le système de réduction de la traînée n’était pas actif.

L’aérodynamique poussée des monoplaces, ainsi que la moindre dégradation des pneus, permet aux pilotes d’aborder les virages avec différentes trajectoires. Ainsi, on a vu des attaques très surprenantes de Romain Grosjean, Sebastian Vettel ou Max Verstappen, qui ont réussi à se frayer un chemin dans le classement grâce à des freinages très tardifs.

« C’était difficile de se rapprocher, comme lors de la dernière course, on ressentait l’effet de la voiture qui nous précédait, mais la piste était bien plus propice aux dépassements » explique Vettel.

« C’est comme ça que ça doit se passer, on doit réussir à boucler nos dépassements parce qu’on a tenu bon, ça ne doit pas être simple. On ne devrait pas avoir à ouvrir un volet et dépasser tranquillement. C’était vraiment sympa ».

« C’est comme en football, tous les matchs ne sont pas beaux. Il y a eu peu de manœuvres en Australie, c’est vrai, mais c’est souvent le cas à Melbourne. Ici, tout est revenu à la normale donc je ne vois aucun problème » conclut l’Allemand.