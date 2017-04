La restructuration opérée chez Ferrari cet hiver laissait craindre une dépense de ressources et d’énergie non nécessaires alors que la Formule 1 opère une révolution technique. Toutefois, les performances affichées à Melbourne et qui ont débouché sur une victoire de Sebastian Vettel laissent penser que l’idée était bonne, et l’Allemand se satisfait de faire désormais partie d’une équipe qui garde bien plus en vue ses objectifs principaux.

« Il est évident que 2016 n’a pas été la saison que nous voulions vivre » assume l’Allemand. « Après une course, il est facile de dire que cette saison sera meilleure, mais ce n’est qu’une course. Mercedes est encore favorite selon moi. Beaucoup de choses ont changé depuis l’année dernière, nous avons évolué en tant qu’équipe ».

« Nous sommes en meilleure position, toutes les personnes se sentent plus à leur aise au sein de l’équipe. Je pense que le travail effectué est plus ciblé. Je nous vois plus confiants dans notre manière de fonctionner et j’espère que nous pourrons garder cette dynamique pour la montrer en piste ».

Ferrari voudra bien sûr gagner de nouveau en Chine, sur un tracé aux caractéristiques diamétralement opposées à celles de la piste australienne : « C’est toujours un Grand Prix surprenant, on ne sait jamais ce qu’il va s’y passer. C’est une piste exigeante pour les voitures et pour les pneus, c’est difficile de prédire quoi que ce soit ».

Les trois équipes de pointe ont été les premières à tester les nouveaux pneus, sur des voitures 2015 modifiées afin de simuler un niveau d’appui aérodynamique proche de celui des voitures 2017. Vettel réfute l’idée d’un avantage donné à ses équipes mais reconnaît certains bénéfices.

« Je ne pense pas mais ça m’a satisfait puisque j’aime piloter. Quand il y a une opportunité de faire des essais, même si les essais sont parfois ennuyeux, on est quand même au volant. C’est toujours mieux que de faire quatre heures de vélo ou autre. Le temps en piste est limité, je ne comprends pas comment on peut rejeter une opportunité de rouler ».

« Je suis heureux de piloter la voiture, il y a toujours quelque chose à apprendre. Les jours d’essais avec Pirelli l’an dernier afin de les aider et de leur donner des retours techniques m’ont forcément aidé » reconnaît-il pour conclure.