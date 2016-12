Il est indéniable que l’écart entre Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen était beaucoup plus faible cette saison, en comparaison de l´année dernière.

En 2015, 128 points séparaient l´Allemand du Finlandais au classement des pilotes, alors qu´en 2016, seulement 26 points séparent les deux coéquipiers de Ferrari.

Pour l´ancien pilote Marc Surer, Vettel a eu un meilleur niveau lors de la saison 2015 et il explique pourquoi.

« Vettel a eu beaucoup plus de mal avec cette voiture que celle de 2015 » affirme-t-il à Speedweek.

« Lors des qualifications, Sebastian sortait auparavant de son chapeau 3 dixièmes de secondes, ce qui n´a pas été le cas en 2016. »

Pour le Suisse, Alonso a davantage de capacités à sortir de bons résultats de n´importe quelle voiture, contrairement au quadruple champion du monde.

« Alonso est rapide dans toutes les voitures. Vettel roule vite seulement quand la voiture lui va. Nous l´avons déjà vu en 2014 chez Red Bull Racing, où la voiture n´était pas facile à maîtriser, si bien que Daniel Ricciardo s´est mieux débrouillé que lui au final. »

Le pilote allemand s´est fait beaucoup remarquer avec ses échanges radios cette saison, où il a usé d´un vocabulaire coloré, insultant certains pilotes et même le directeur de course, Charlie Whiting. Or Hamilton comme Alonso, qui se sont fait montrés du doigt pour la même chose par le passé, ont souligné que leur statut de champion du monde fait que leurs interventions radio sont plus diffusées, mais que les autres pilotes en font tout autant.

« Il est évident que les pilotes stars sont plus exposés. Mais ; pour moi c´est incompréhensible qu´un homme aussi intelligent que Vettel puisse manquer autant de maîtrise de soi. Il est clair que c´étaient des crises de frustration. Cela montre qu´il peut redescendre à un niveau qui ne lui correspond pas du tout » conclut Surer.