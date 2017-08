Sebastian Vettel a décroché la deuxième place aujourd’hui en Belgique, derrière son rival Lewis Hamilton. Le champion allemand ne semble toutefois pas abattu, d’autant plus qu’il reste en tête du championnat du monde.

"Je me suis bien amusé," se réjouit Sebastian Vettel. "Ce fut très intense, car j’ai attendu du début à la fin que Lewis commette une erreur, mais cela n’est pas arrivé. Il a probablement lui aussi espéré que je fasse une erreur, mais ce n’est pas arrivé non plus."

"Je ne suis pas totalement satisfait de ma relance après la voiture de sécurité. J’ai tout le temps eu peur de ne pas être assez proche de Lewis et finalement, je me suis retrouvé trop près de lui. Je me suis retrouvé sur la trajectoire extérieure et je n’ai rien pu faire. Je pense que nous avions un bon rythme, nous étions bien plus compétitifs ici par rapport à Silverstone," ajoute le champion allemand.

"Maintenant je croise les doigts pour Monza, notre course à domicile."