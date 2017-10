La Scuderia Ferrari avait déjà perdu le titre mondial des constructeurs, aujourd’hui, c’est le titre des pilotes qui lui a échappé, même si on le sait, ce n’est pas seulement aujourd’hui que Sebastian Vettel a perdu son duel contre Lewis Hamilton.

"C’est très décevant," déclare Sebastian Vettel. "Ce que nous avons fait aujourd’hui n’est pas très important, c’est ce que Lewis (Hamilton) a fait qui est important. Il a fait du très bon boulot durant cette saison et il méritait ce titre. Mes félicitations à lui. Aujourd’hui, personne d’autre ne compte, c’est sa journée."

"Il a aujourd’hui quatre couronnes comme moi. Je ne le crains pas, j’aime rouler contre lui, mais j’aurais aimé le faire un peu plus cette année. Dans l’ensemble, ils ont fait du meilleur travail que nous," ajoute Vettel.

Kimi Raikkonen a fait une course tranquille et solitaire qu’il termine à la troisième place. "Mon départ n’a pas été trop mauvais, mais ceux qui étaient derrière moi ont bénéficié d’une énorme aspiration. Je me suis montré patient et lorsqu’ils se sont arrêtés j’étais assez rapide pour améliorer mon classement."