Sebastian Vettel a signé le troisième meilleur temps cet après-midi à Austin, mais assez loin du meilleur chrono de Lewis Hamilton. Et Vettel le sait, dimanche, il devra terminer la course devant son rival pour conserver ses chances de remporter le titre.

"Le vendredi, on veut toujours tourner le plus possible, mais cela n’a pas fonctionné pour moi aujourd’hui," commente Sebastian Vettel.

"Grâce à Kimi (Raikkonen), nous allons quand même apprendre certaines choses. Il faut maintenant que nous nous assurions que la voiture soit la meilleure possible demain."

"Il est important de se sentir en confiance au volant de la voiture. Nous avons manqué quelques tours à cause d’un problème sur le train avant, mais je suis persuadé qu’après quelques tours demain, tout ira mieux," ajoute le champion allemand.