C’est probablement la qualification la plus disputée de ce début de saison qui va se jouer à Sotchi, après un week-end entièrement dominé par Ferrari. La Scuderia a signé le meilleur temps lors des trois séances d’essais et espère enfin briser l’hégémonie de Mercedes.

Carlos Sainz écopera de trois places de pénalité sur la grille de départ suite à son accrochage avec Lance Stroll à Bahreïn tandis que Stoffel Vandoorne, accablé par des soucis moteur depuis le début de saison, partira dernier avec 15 places de pénalité.

C’est une véritable course contre-la-montre qui s’est déroulée chez Renault puisque la voiture de Jolyon Palmer a subi un problème massif, une fuite d’huile, mais l’Anglais va bien disputer la séance. Chez Haas, on est revenus aux freins Brembo après avoir subi des problèmes avec les produits de Carbone Industrie lors des essais libres.

Q1 - 18 minutes

Les Toro Rosso prennent les choses en main en premier avec la première référence par Carlos Sainz en 1’36"575, mais les meilleurs ne sont pas encore sortis.

Kvyat, Magnussen, Pérez et Verstappen se relaient en tête avant d’être largement mis d’accord par Valtteri Bottas en 1’34"177 ! Le pilote Mercedes a fait son temps en pneus ultra tendres et devance Sebastian Vettel, qui signe son chrono juste après, d’une seconde.

Vettel et Räikkönen sont en pneus super tendres, ce sont les deux seuls, et sont deuxième et troisième, tandis que Lewis Hamilton a raté son premier tour et a avorté sa tentative.

Vettel améliore et se place à quatre dixièmes de Bottas tandis que le premier tour de Lewis Hamilton le place à trois dixièmes de son équipier. Avant la dernière tentative de chaque pilote, les deux Sauber, les deux McLaren et Romain Grosjean sont dans la zone rouge.

Nico Hulkenberg se met à l’abri et signe le sixième temps provisoire, au milieu des deux Red Bull. La RS17 a grandement progressé sur un tour et se rapproche de la RB13 en termes de performance.

Tous les pilotes sont en piste à part les six premiers que sont les Mercedes, les Ferrari, Verstappen et Hulkenberg. Alonso est en avance sur son temps dans le premier secteur mais ça risque d’être un peu court pour s’assurer une place en Q2, ce qui serait le pire résultat de McLaren cette saison et qui ajouterait de l’huile sur le feu entre l’équipe et Honda.

L’Espagnol fait un gros dernier secteur mais ne prend qu’un dixième de marge sur l’élimination, mais il y a deux drapeaux jaunes qui vont sauver Alonso !

Wehrlein est en tête à queue et Palmer est dans le mur ! L’Anglais continue son début de saison désastreux et justifie de moins en moins sa place chez Renault.

Il est le premier éliminé devant Vandoorne, Wehrlein, Ericsson et Grosjean. Le Français n’a pas réussi à trouver un équilibre et partira avant-dernier une fois la pénalité de Vandoorne appliquée.

Q2 - 15 minutes

C’est une image assez peu conventionnelle qui lance cette Q2 puisque le feu passe au vert alors que la grue est encore en train de dégager la Renault de Palmer, et le double drapeau jaune est agité dans le virage en question.

Massa et Stroll s’élancent l’un derrière l’autre, il semblerait que Williams veuille que le Brésilien serve de pilote à son jeune équipier pour aller chercher un bon temps. Il y a toutefois sept dixièmes entre les deux hommes, mais il est question de savoir si les drapeaux jaunes ont gêné l’un ou l’autre des pilotes.

Kimi Räikkönen signe un temps de 1’34"053 avec les pneus ultra tendres. C’est un temps de 1’33"264 pour Bottas qui bat le record de la piste et devance Hamilton de cinq dixièmes et les Ferrari de 0.7 secondes.

Bien qu’à deux secondes de Bottas, Hulkenberg pointe au sixième rang après sa première tentative et confirme ses bonnes dispositions en se hissant au niveau des Red Bull et de la Williams de Massa.

Les Mercedes et les Ferrari sont sur une autre planète puisque Verstappen, cinquième, pointe à deux secondes de Bottas !

Pérez entame son premier tour de cette Q2 alors qu’il reste moins de deux minutes et va essayer de rejoindre Ocon dans le top 10, le Français étant pour le moment neuvième.

Magnussen améliore mais ne fait pas mieux que treizième, à quelques centièmes des Toro Rosso. Pérez prend la neuvième place provisoire, juste devant Ocon, mais le Français est encore dans un tour rapide.

Massa prend la cinquième place, Ocon n’améliore pas tandis que Stroll et les Toro Rosso sont encore dans une tentative rapide. Sainz et Stroll prennent du retard et n’améliorent pas !

Sainz est le premier éliminé devant Stroll, Kvyat, Magnussen et Alonso qui échoue à 3.4s de Bottas. Ocon va participer à sa première Q3 en compagnie de son équipier, tandis que Nico Hulkenberg continue à signer de belles performances au volant de la Renault.

Q3 - 12 minutes

La dernière partie de la qualification va se disputer entre les Mercedes, les Ferrari, les Red Bull, les Force India, Massa et Hulkenberg. Les Ferrari ont semblé un peu moins à l’aise en Q2 et la grande question sera de savoir si elles sont capables de rééditer leurs performances des essais libres.

C’est parti pour cette fin de qualification ! Cette Q3 commence par une petite incompréhension entre Hulkenberg et Hamilton qui veulent chacun disputer leur tour de chauffe tranquille. L’Anglais bloque un peu le pilote Renault qui finit par le dépasser au freinage.

En fin de tour, la petite joute continue mais Hamilton lâche l’affaire et va disputer un deuxième tour de chauffe, lui qui n’est pas au mieux depuis le début du week-end.

Räikkönen fait parler la gomme et signe un temps de 1’33"253, à la hauteur de la référence de Bottas en Q2 ! Vettel se place à deux dixièmes de son équipier tandis que les Mercedes se lancent enfin dans un tour rapide.

Pérez, Hulkenberg et Ocon sont relégués à deux secondes alors que les deux Mercedes sont en avance, Bottas légèrement plus vite que Hamilton.

Bottas échoue à moins d’un dixième de Räikkönen tandis que Hamilton se loupe complètement et signe le quatrième temps à plus d’une seconde ! Les deux Red Bull sont cinquième et sixième mais à plus de 1.5s de la pole provisoire.

Massa, Pérez, Hulkenberg et Ocon se tiennent en moins de deux dixièmes sur les quatrième et cinquième lignes provisoires et cet ordre pourrait donc être bousculé lors de la dernière tentative des quatre hommes.

Ce dernier assaut va être monumental car les quatre pilotes peuvent prétendre à la pole position, même si Lewis Hamilton semble en grande difficulté dans le dernier secteur du circuit.

Vettel est le premier à se relancer à l’attaque du chrono mais fait un tour de préparation supplémentaire, ce qui devrait être le cas également pour les Mercedes.

Räikkönen se lance à l’attaque de sa propre référence pour conserver la pole provisoire qu’il a signée ! Il est en avance dans le premier secteur, ce qui est aussi le cas de Vettel et de Bottas !

Hulkenberg améliore et prend la septième place alors que Räikkönen se rate ! Le Finlandais loupe son dernier virage et Vettel prend la pole pour six centièmes ! Bottas n’améliore pas et Hamilton non plus !

Les deux Ferrari sont en première ligne, c’est la première fois depuis le Grand Prix de France 2008 ! Bottas et Hamilton ne seront pas en première ligne, c’est la première fois depuis 30 courses que les flèches d’argent ne sont pas en première ligne.

Ricciardo partira cinquième devant Massa, Verstappen, Hulkenberg et les deux Force India qui partiront en cinquième ligne.