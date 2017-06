Sebastian Vettel indique qu’il attendra après la fin de la pause estivale, à la fin août pour donner sa réponse à Ferrari concernant son avenir.

Le président Sergio Marchionne lui a laissé jusqu’à Monza pour se décider et Vettel compte bien utiliser le temps à sa disposition pour réfléchir sur la meilleure façon d’envisager la suite de sa carrière en Formule 1.

Il se dit que Vettel a noué des liens avec Mercedes lors de l’intersaison, au cas où Ferrari ne serait toujours pas compétitive en 2017. Mais la Scuderia est dans le coup finalement, alors...

"Je ne sais pas vraiment s’il y a une date limite. Contractuellement, ça démarre au 1er janvier et ça se termine au 31 décembre, donc, en théorie, la date limite serait le 31 décembre," plaisante Vettel.

"Cependant je pense que je me déciderai dans le courant de l’été parce que, d’ici là, nous allons être très occupés avec les courses à venir. Je donnerai ma réponse après la pause estivale probablement."

"Je me sens à l’aise, je me sens très bien chez Ferrari," ajoute-t-il. "Nous travaillons bien ensemble et les efforts commencent à payer. Beaucoup de choses ont changé depuis mon arrivée ici. Cette année est très importante pour nous. Avec un peu de chance, c’est juste le début..."

Voilà des mots qui laissent à penser que Vettel est plutôt proche de prolonger que de partir. Tout va maintenant dépendre du développement de la SF70H lors des prochaines semaines...