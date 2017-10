Avec 34 points d’avance désormais sur Sebastian Vettel, Lewis Hamilton ne devrait plus avoir de problème pour être titré cette saison. Tel est en tout cas l’avis de l’ancien pilote de F1 Jochen Mass.

« Il y a toujours beaucoup de points à glaner. Mais il est peu probable que Vettel soit champion. Sebastian a fait un travail formidable en Malaisie, mais je ne pense pas que ce sera suffisant. Une chose est claire : si Sebastian essaie toujours de gagner le titre, il doit gagner au Japon. »

Sur le rapide tracé de Suzuka, Jochen Mass pense que Mercedes devrait relever la tête. Mais il faut aussi surveiller Ferrari…

« La piste devrait convenir à Ferrari. La voiture devrait être un souffle devant Mercedes, donc les chances de victoire de Vettel sont bonnes. »

Pour le reste de la saison, Jochen Mass s’attend à un duel serré entre les deux écuries de pointe, ce qui compliquera les affaires de Sebastian Vettel…

« Au Brésil je vois une opportunité pour Ferrari, mais pour tous les autres circuits, je ne vois pas de clair avantage. Ce sera donc difficile pour Sebastian de rattraper Lewis. »

« Son accident à Singapour était vraiment inutile, et cela a coûté 25 points à Vettel. Mais par ailleurs, Mercedes a simplement été plus forte sur les autres circuits, et on devrait le reconnaître. »