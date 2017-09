Après trois séances libres dominées par les Red Bull, on attend forcément Ricciardo et Verstappen comme favoris pour aller chercher la pole position, la première de Red Bull depuis Monaco l’année dernière. Ce serait la deuxième de l’Australien et la première du Néerlandais qui pourrait devenir le plus jeune pilote à signer une pole position.

Un seul pilote est pénalisé, contrairement au festival de pénalités de Monza, et c’est Marcus Ericsson qui a été contraint de changer de boîte de vitesses après un contact avec le mur ce matin.

Q1 - 18 minutes

Bien que la piste soit en constante amélioration après le passage des monoplaces, les pilotes se lancent pour assurer un premier chrono dans les premières minutes de la première partie de séance, au cas où un drapeau rouge viendrait perturber les pilotes.

Räikkönen et Vettel sont les premiers à tirer mais voient rapidement Stoffel Vandoorne prendre le meilleur temps avant que les Red Bull et les Force India ne viennent se placer en haut du classement. Ricciardo et Verstappen ne sont séparés que par deux dixièmes, Vettel améliore mais reste à une demi-seconde de Ricciardo.

Les Mercedes se lancent à leur tour et Hamilton signe le deuxième temps à moins de quatre centièmes de seconde de Ricciardo, mais les temps sont encore en retrait de ceux vus hier. Massa tape le mur et casse une roue à la moitié de la Q1, mais parvient à revenir aux stands.

Verstappen accélère pour sa deuxième tentative, maintenant qu’un premier chrono est assuré, et progresse de huit dixièmes ! Ricciardo répond immédiatement et se place à cinq centièmes de son équipier alors que la Force India d’Ocon touche le mur de la même manière que Massa, mais sa roue résiste.

Hamilton améliore mais se place au troisième rang, à cinq dixièmes, tandis que Bottas est désormais quatrième à 1.1s de Verstappen. Les deux Red Bull devancent les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Force India et les deux McLaren dans le top 10, alors que Wehrlein, Stroll, Massa, Grosjean et Ericsson sont pour le moment éliminés, ce dernier ne participant pas encore à la séance.

Romain Grosjean tape également le mur au même endroit qu’Ocon et Massa mais lui non plus ne subit aucun dégât, malgré un choc aussi violent que celui du Brésilien. Ericsson signe enfin un chrono et progresse au 16e rang.

Stroll et Magnussen améliorent même si le Canadien ne prend que le 15e rang, éliminant Sainz qui signe le troisième temps ! Stroll est donc éliminé pour le moment alors que Massa rate son tour rapide et passe de justesse mais les Renault doivent encore passer la ligne.

Palmer améliore, prend le cinquième temps et élimine Massa ! Grosjean améliore au 12e rang pour s’éloigner de l’élimination, Alonso est menacé désormais et signe le troisième temps à son tour ! Hulkenberg signe le neuvième et élimine Magnussen qui est dans un nouveau tour rapide. Stroll améliore mais n’est que 18e.

Magnussen rentre et se trouve donc éliminé en compagnie de Massa, Stroll, Wehrlein et Ericsson. Williams vit de nouveau une qualification désastreuse sur un circuit faisant la part belle au châssis.

Q2 - 15 minutes

Les pilotes ont compris que le risque de rater la Q3 était réel avec les améliorations de temps au tour vues en Q1, et tout le monde attaque dès le premier tour de cette Q2 ! Räikkönen signe un très beau 1’40"999 et prend le meilleur temps pour quelques secondes avant un temps de 1’40"529 pour Vettel qui prend le record de la piste !

Hamilton et Bottas sont en retrait et devancent pour l’instant les Toro Rosso. Verstappen attaque fort et signe un temps de 1’40"379 ! Le record d’hier tombe de très loin. Vandoorne prend le cinquième temps et Ricciardo le troisième. La McLaren du Belge est au milieu des deux Mercedes !

Hulkenberg jouera le passage en Q3 avec un huitième temps, Ocon est en difficulté au 13e rang pour le moment, alors que l’on atteint la moitié de cette Q2 et que tous vont refaire une tentative.

Romain Grosjean est en difficulté et n’a pas signé de chrono pour le moment car il est sorti de la piste, heureusement dans un dégagement, lors de son tour rapide. Palmer a réussi à se glisser dans le top 10 pour le moment mais Alonso s’est raté et devrait pouvoir atteindre la Q3.

Alonso est le premier à s’élancer pour un deuxième tour, après avoir manifestement raté son premier essai, alors que Räikkönen ressort, tout comme les Red Bull ! Malgré les écarts assez élevés entre la 1ère et la 10e place, personne ne se sent à l’abri avec cette piste qui évolue très rapidement.

Alonso améliore son chrono mais ne se place que 8e, derrière Vandoorne. Ocon rate la 10e place et n’améliore pas, Sainz s’est loupé et ne signe que la 10e place. HUlkenberg prend la 7e place à Bottas, Pérez rentre aux stands et n’améliore pas en se plaignant des pneus, les deux Force India vont être éliminées !

Räikkönen signe le deuxième temps, Verstapen améliore le record en 1’40"332 ! Palmer améliore mais reste 11e et va être éliminé. Bottas n’améliore pas et reste 8e.

Palmer est donc éliminé ainsi que Pérez, Kvyat, Ocon et Grosjean. Les cinq pilotes qui ont signé les cinq meilleurs temps de cette Q2 sont séparés par deux dixièmes, ce qui laisse présager une Q3 incroyable ! Kvyat se plaint à la radio en jurant au sujet de sa voiture, sans savoir manifestement que la voiture en question est en Q3 avec Sainz.

Q3 - 12 minutes

C’est parti pour les 10 derniers pilotes encore en lice pour la pole position, ou tout du moins pour tenter de signer la meilleure position possible sur la grille de départ du Grand Prix de Singapour demain ! Les pilotes vont avoir, s’ils le veulent, deux tentatives chacun en cette Q3.

Hamilton a des problèmes de capteurs de température des gommes mais se lance dans sa première tentative quelques secondes après Kimi Räikkönen qui est très rapide dans ce tour ! Les Ferrari ont le meilleur temps dans le premier secteur !

Alonso et Vandoorne signent les deux meilleurs tours provisoires devant Hulkenberg et Sainz. Räikkönen a des problèmes de gommes à l’arrière avec un train arrière qui se dérobe mais signe 1’40"069 ! Hamilton est un dixième derrière, Bottas sept dixièmes plus lent que Hamilton.

Verstappen explose le chrono en 1"39"814, battu par Vettel en 1’39"669 ! Ricciardo est troisième pour le moment et personne ne s’attendait à voir Vettel si rapide après un tour monstrueux !

Tous les pilotes vont se relancer pour une tentative et d’un coup, les Red Bull ne paraissent plus intouchables ! Verstappen et Ricciardo sont derrière Vettel et devant Räikkönen tandis que les Mercedes sont pour le moment en troisième ligne ! Les McLaren occupent la quatrième ligne provisoire devant Hulkenberg et Sainz.

Hulkenberg améliore face aux McLaren et leur subtilise la septième place puisque Alonso et Vandoorne n’améliorent pas ! Les Ferrari améliorent le premier secteur et seul Vettel arrive à améliorer le deuxième !

Räikkönen reste quatrième et rate son deuxième tour ! Verstappen n’améliore pas non plus, Hamilton garde le cinquième temps malgré une amélioration, alors que Vettel signe un 1’39"491, Ricciardo améliore aussi mais ne gagne aucune position !

Vettel et Verstappen seront en première ligne devant Ricciardo et Räikkönen qui devanceront Hamilton et Bottas ! Vettel aura toutes les cartes en main pour reprendre la tête du championnat dans 24 heures !