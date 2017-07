Sebastian Vettel fête ses 30 ans aujourd’hui mais il n’a pas encore débouché le champagne.

Et pour cause : l’Allemand est au siège de la FIA à Paris, à la demande de Jean Todt. Plusieurs médias italiens et allemands rapportent la présence du quadruple champion du monde, qui se serait entretenu avec le président de la FIA en fin de matinée.

La Fédération doit déterminer s’il y a lieu de punir davantage Vettel suite au coup de roue donné à Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Bakou mais certains suggèrent déjà que Vettel pourrait négocier une peine directement avec la FIA. Comme des campagnes pour la sécurité routière.

La FIA dira avant le prochain Grand Prix en Autriche quelle est sa décision concernant le dossier. S’il doit y avoir une sanction sportive, elle passera par le Tribunal International.