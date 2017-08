Ferrari est engagée dans une intense course au développement contre Mercedes. En Hongrie, la Scuderia a signé un doublé convaincant, mais qu’en sera-t-il sur des pistes plus rapides (Spa, Monza, Suzuka, Mexico...) bientôt au programme ?

Sebastian Vettel assure quoi qu’il en soit que « l’équipe est dans une bien meilleure forme cette année. »

« Si les bons résultats commencent à arriver de votre côté, vous commencez à prendre un peu d’élan et donc c’est à vous de continuer sur cette lancée. Mais je suis assez confiant, nous avons les bonnes personnes, nous savons comment construire une voiture solide, et nous avons énormément amélioré le moteur cette année, donc tout va dans la bonne direction. Nous verrons en termes de chronos si nous sommes devant ou derrière, mais je suis confiant, nous serons au rendez-vous. »

Le pilote allemand reconnaît que sa voiture a néanmoins besoin d’être poussée à ses limites sur certains circuits.

« Nous avons été compétitifs sur tous les circuits. Maintenant, c’est vrai que Mercedes, ici et là, a été plus compétitif que nous – et nous avons été un peu derrière. Nous savons ce dont a besoin la voiture. C’est normal que d’une piste à une autre il y ait un petit peu de différence, mais ce n’est pas notre objectif. Nous voulons être les meilleurs sur chaque piste. Nous comprenons assez bien ce dont la voiture a besoin et nous avons un peu de temps pour nous pencher sur une ou deux choses. »

C’est la première fois depuis 2013 que Sebastian Vettel est en tête du championnat du monde à la fin juillet. Et à chaque fois qu’il a mené le championnat à cette époque de l’année, Vettel n’a jamais été battu. Évidemment, cela met en confiance…

« C’est plus important de mener le championnat après la dernière course mais si vous pouvez choisir, je préfère être dans cette position aujourd’hui aussi. Vous ne voulez pas partir du mauvais pied. Il y a encore beaucoup de chemin à faire mais nous avons tous les ingrédients pour conserver notre position. »