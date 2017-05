Sebastian Vettel a manqué la pole position pour moins d’un dixième alors qu’il a vécu une panne moteur ce matin et un souci de logiciel en début de séance. Toutefois, c’est certainement sur un blocage de roues qu’il perd la possibilité de battre Hamilton.

"Je le crains" avoue-t-il. "Je suis venu ici tellement de fois, mais cette dernière chicane est toujours délicate pour moi. Je n’étais pas satisfait de mon premier relais en Q3, je savais que je pouvais faire mieux, mais le deuxième était très bon jusqu’à la chicane, mais c’était très serré".

"La matinée a été chargée et je tiens encore à remercier l’équipe car il a fallu changer le moteur à la dernière minute et ils ont terminé au dernier moment. Je leur dois tout aujourd’hui, ainsi qu’à ceux de Kimi qui sont venus aider, je les remercie".

La performance des mécaniciens est remarquable puisqu’il leur a fallu changer l’intégralité du moteur entre les derniers essais libres et la qualification. Une performance qu’ils ont exécutée parfaitement puisque le changement leur a pris très exactement deux heures.

"Ils ont changé le moteur en deux heures, c’est incroyable. C’est un miracle qu’ils aient pu me faire sortir compte tenu de tout ce qu’il y a à remonter sur une voiture. J’aurais aimé leur offrir la pole mais nous verrons ce qu’il se passe demain".

Demain, c’est la course et Vettel s’est montré redoutable dans cet exercice depuis le début de saison. L’Allemand est largement capable de gagner, d’autant que la Mercedes évoluée n’a finalement pas permis à ses pilotes de prendre une grosse marge de manœuvre face aux Ferrari.

"Je dois tout réussir au départ, afin de pouvoir aussi bien attaquer que défendre. Les performances sont très serrées, nous aurions pu être devant et ça ne dépendait que de moi. La voiture avait ce qu’il fallait et je n’y suis pas parvenu, mais je suis confiant pour la course".

L’évolution apportée par Ferrari semble fonctionner, bien qu’elle soit moins spectaculaire que celle amenée par Mercedes : "J’en suis satisfait, certaines évolutions sont moins visuelles que d’autres mais elles fonctionnent et je suis ravi du déroulement des choses".