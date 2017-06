Les Ferrari ont été dominées par les Red Bull aujourd’hui à Bakou, mais Sebastian Vettel ne se dit pas encore inquiet. Sur ce circuit, il faut en effet beaucoup tourner avant de trouver le bon rythme et le champion allemand espère que cela arrivera demain.

"Nous avons testé certaines choses différents cet après-midi, mais sur ce circuit, il faut du temps avant de trouver le bon rythme. Ce n’est pas un tracé simple," déclare Sebastian Vettel.

"J’ai commis quelques erreurs, mais j’espère ne pas avoir été le seul à prendre les échappatoires plus d’une fois. Aujourd’hui, cela m’est arrivé comme jamais par le passé et j’espère que cela n’arrivera plus demain."

"Cette journée a été amusante durant laquelle j’ai trouvé quelques solutions. Malheureusement, je n’ai jamais réussi à boucler un tour parfait, mais demain, ce sera un autre jour."

"Je ne pense pas qu’il nous manque beaucoup. Nous sommes proches des Red Bull, mais nous devons tout faire à la perfection et ensuite je pourrai dire que je suis satisfait de ma voiture," ajoute le champion allemand.