Sebastian Vettel a reconnu qu’il avait pris "tous les risques" pour passer Esteban Ocon et sa Force India lors des derniers tours du Grand Prix du Canada.

Ferrari a arrêté deux fois l’Allemand pour changer de pneus lors de la course, lui promettant de revenir comme une balle sur Ocon et Perez en fin de Grand Prix.

C’est bien ce qui est arrivé : Vettel a eu 7 tours pour dépasser le duo de Force India et terminer 4e, ce qu’il parvint à faire mais non sans mal.

"Pour passer Esteban Ocon, j’ai dû prendre tous les risques. Je voulais passer, un point c’est tout. J’ai été surpris de devoir batailler autant parce que j’étais vraiment plus rapide sur un tour avec mes pneus plus frais," explique Vettel.

"Cela aurait normalement dû être une formalité ou presque mais, avec des ailerons si peu braqués, le phénomène d’aspiration ne fonctionne pas autant en début de ligne droite. Et la perte d’appuis est immense lorsque vous suivez une voiture de trop près. Plus que je ne l’attendais."

"J’ai profité que Perez et Ocon se bagarraient à la dernière chicane pour passer. Je me suis dit que j’allais passer à l’intérieur, quoi qu’il arrive. Et c’est passé, même si je me suis demandé si Ocon n’allait pas se rabattre."

Après cela Vettel a dépassé Perez "bien plus facilement. Mais c’était trop tard pour aller chercher Ricciardo."