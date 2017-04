Sebastian Vettel est bien sûr un peu frustré par cette première journée d’essais libres du Grand Prix de Chine, mais il espère pouvoir rouler beaucoup plus et sous une météo plus clémente demain matin afin de préparer au mieux la qualification de l’après-midi.

"J’espère que nous allons trouver les bons réglages tout de suite, car sinon, cela pourrait être très difficile pour nous," commente Sebastian Vettel. "Nous ne pouvons rien changer sur la voiture ce soir afin de nous adapter à la situation, mais tout le monde est logé à la même enseigne. Nous sommes toutefois confiants quant à nos possibilités de trouver les bons réglages et de partir du bon pied."

Sebastian Vettel se console toutefois en pensant à sa victoire de Melbourne, ce qui a fait de lui le leader du championnat.

"Oui, j’ai passé une très bonne semaine. J’ai reçu de très nombreux messages de la part de mes fans qui se disait enchanté de ma course à Melbourne. Et ici en Chine, il y a un tas de fans de Ferrari. Je me sens donc très à l’aise pour cette course, même si le temps n’est pas terrible. Nous verrons bien ce que nous pourrons faire demain. Les prévisions météorologiques pour demain ne sont pas mauvaises et nous devrions donc être en mesure de rouler beaucoup plus," ajoute le champion allemand.