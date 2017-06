Le geste de rage de Sebastian Vettel contre Lewis Hamilton derrière la voiture de sécurité continue de faire parler – et ce sera sans doute le cas jusqu’au Grand Prix d’Autriche, au moins.

Les réactions des figures bien connues des paddocks affluent. Parmi celles-ci, notons celle de Damon Hill, qui eut lui-même à souffrir des coups de sang d’un certain Michael Schumacher. L’ancien pilote Williams est sévère avec Vettel.

« Si vous faites cela sur une route de tous les jours, vous serez arrêté. C’était un geste acerbe. C’est quelque chose qu’un quadruple champion du monde devrait être capable de contrôler. Le sang lui est monté à la tête. Je pense qu’il y a eu une grande incompréhension et ils devraient tous dire ‘pardon’, et continuer d’avancer. Mais ça ne va pas arriver. Il y a quelques courses seulement, Lewis disait qu’il était formidable de courir contre un pilote génial comme Sebastian Vettel, et tous les deux étaient respectueux. Et maintenant, tout ça est tombé à l’eau. »

Martin Brundle commente en direct les courses pour Sky. Avec le recul, il a du mal à comprendre le geste du pilote Ferrari.

« Vettel était en colère et a effectivement cogné Hamilton avec sa F1. C’est un risque extraordinaire. Les chances de casser la suspension avant étaient assez élevées. C’est un tempérament effrayant que Vettel a montré. Je pense que les commissaires ont eu raison. Je ne l’aurais pas disqualifié ou suspendu lors de la prochaine course à moins qu’il ait causé l’abandon de Lewis Hamilton. »

Habitué aux interviews d’après-course et ancien patron de l’écurie portant son nom, Eddie Jordan, comme Jean Alesi du reste, compare le geste de Sebastian Vettel à celui de Zinedine Zidane contre Marco Materazzi lors de la finale du Mondial 2006.

« C’est l’équivalent d’un énorme coup de boule au football. Au vu des points de pénalité qu’il a reçus après la course, les commissaires ont clairement eu la preuve que le pilote était rentré volontairement dans Hamilton. Ce n’est jamais acceptable, peu importe ce qui est arrivé avant. Vous ne pouvez pas vous rendre justice vous-même, certainement pas dans le sport. »