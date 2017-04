Il n’a peut-être signé aucun podium cette saison, mais il demeure encore l’un des tout meilleurs du plateau. Tel est en tout cas ce que pense Sebastian Vettel de son coéquipier Kimi Räikkönen, pourtant sous le feu des critiques en ce début de saison.

« Je pense que Kimi n’a probablement pas eu les courses qu’il méritait » a déclaré Vettel dans le paddock de Sotchi, hier. « Lors de la dernière course, bien sûr, le départ et le premier tour lui ont beaucoup coûté. Autrement, je suis sûr qu’il aurait été sur le podium. »

On pourrait penser que Sebastian Vettel est de parti pris, puisque lui aussi sous contrat sur Ferrari. L’Allemand répond à ces critiques qu’il est le mieux placé, de l’autre côté du garage, pour évaluer la véritable performance de son coéquipier.

« Contrairement aux personnes extérieures à l’écurie, je vois exactement ce qui arrive. Je vois que les choses ne sont pas allés dans sa direction jusqu’à présent, mais je ne pas qu’il y ait la moindre personne dans le paddock pour douter qu’il est l’un des pilotes les plus talentueux en F1. »

Le quadruple champion pense que la balance s’équilibrera à la fin de la saison entre les deux meneurs de Ferrari. Et assure qu’il n’y a pas de pilote numéro 2 au sein de la Scuderia.

« Si vous regardez les résultats de l’an dernier, j’ai eu quelques courses où les choses ne sont pas allées dans le bon sens. Cela va et vient mais habituellement, tout au long d’une saison, les choses s’équilibrent. Tout est évident si l’on considère nos Grands Prix depuis deux ans et demi. Parfois c’était serré, parfois c’était aussi trop serré – je me rappelle le Grand Prix de Chine de l’an dernier de mon côté, ce n’était jamais idéal. Mais vous essayez de combattre votre coéquipier comme les autres pilotes. Mais plus que tout, je pense que nous savons et que nous comprenons que nous courons pour Ferrari. »