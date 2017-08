Ferrari avait annoncé la prolongation de contrat de Sebastian Vettel pour 3 ans de plus par un court communiqué de presse, entre les essais libres 3 et les qualifications du Grand Prix de Belgique, aujourd’hui.

Ce soir, lors de sa rencontre avec les médias, le pilote allemand a pu s’expliquer sur sa décision, qui sonnait "comme une évidence" pour lui, étant donné les progrès impressionnants de la Scuderia cette année.

Et pourtant Vettel déclarait jeudi qu’il ne faudrait attendre aucune annonce avant deux semaines au moins.

"Il faut bien garder un effet de surprise non ?" dit-il en souriant.

"J’adore cette équipe, j’adore les gens qui y travaillent, si dur. Je crois en Ferrari, en ce qu’elle a d’unique, quelque chose que les autres équipes n’ont pas. Les gens parlent de légende, moi je dis que c’est une légende vivante. Parce qu’il y a des personnes qui travaillent pour ça, tout le temps."

"Parcourez les rues de Maranello, la présence de Ferrari est énorme. Vous voyez les gens qui travaillent pour Ferrari, vous les rencontrez. Et en eux, tout ça est encore plus grand. C’est une vraie passion pour cette marque."

"Je pense, je suis convaincu, que cela va plus loin que n’importe quelle équipe. C’est ma conviction et je trouve ça génial de faire partie de cette famille. Donc c’était comme une évident de continuer. Nous n’avons pas encore atteint notre but ultime mais les progrès, les résultats, tout semble aller dans la bonne voie. Pour cette année et les prochaines. Nous avons une longue route devant nous."

Pourquoi ne pas avoir annoncé l’accord dès jeudi ?

"Ce n’était peut-être pas le bon moment. Je n’ai pas pressé l’équipe pour le faire mais les choses ont finalement avancé assez vite et nous avons décidé de faire l’annonce. C’est comme ça."

Cette prolongation de contrat a mis le feu chez Mercedes : Lauda affirme que Vettel a parlé à Mercedes, Wolff dément. Qu’en dit Vettel ?

"Je suis dans le paddock depuis longtemps, c’est naturel de parler à tout le monde. Il y a parler et parler. Nous parlons surtout d’autres choses que de contrat avec Niki. Mais je parle depuis bien plus longtemps avec Ferrari parce que mon intention était de rester. Les titres, ce n’est pas encore réussi mais la mission est en cours : je veux gagner un titre en rouge."

"J’ai toujours dit que Michael Schumacher était mon inspiration, il a passé la plupart de ses années en rouge, il a gagné la plupart de ses victoires et de ses titres en rouge également. Je ne veux pas juste marcher dans ses pas. Notre nouvelle génération doit laisser sa propre trace. C’est juste une inspiration."

"Pour moi, suivre cette inspiration est le plus grand défié, le plus grand rêve. Et je veux le réaliser. Cette année, si possible, les prochaines également."