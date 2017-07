Sebastian Vettel n’a pas voulu donner de réponse ferme concernant son avenir en Formule 1 avant de partir en vacances, après le Grand Prix de ce week-end.

Interrogé en Hongrie sur ce qu’il va faire en 2018, lorsqu’on lui dit qu’il est une clé du marché des transferts (comme l’a affirmé Christian Horner, le directeur de Red Bull), le quadruple champion du monde a botté en touche mais a reconnu que les discussions allaient commencer avant Spa, durant la pause.

"Nous avons d’autres choses à faire que de parler contrat," répond Vettel.

"Il y aura un peu plus de temps pour en parler durant l’été, il y aura quelques semaines de repos où il n’y aura pas de course, mais à présent, notre concentration est tournée vers le travail sur la voiture. Contrairement à ce long travail, un bout de papier peut être signé assez rapidement donc ce n’est pas un problème."

Lorsqu’il lui est demandé s’il souhaite rester avec Ferrari pour la saison de 2018, Vettel ajoute :

"Je ne vois pas pourquoi la réponse serait non. Je ne suis certainement pas encore prêt à vous le dire ce week-end, mais je ne suis pas pressé, et je ne pense pas que l’équipe soit pressée, aussi loin que j’ai pu le comprendre. Je pense qu’ils me l’auraient dit sinon. Il n’y a aucun problème, vraiment aucun."

Avant de penser à son contrat donc, Vettel souhaite remporter un dernier Grand Prix avant la pause estivale. Sa victoire de Monaco est la dernière en date.

"Il y a beaucoup de courses, certaines se déroulent mieux que les autres, d’autres moins bien," admet-il.

"Les deux dernières n’ont pas été fantastiques mais je suis positif. Nous venons ici en sachant que la voiture est forte sur ce genre de circuits, que nous avons une vraie chance de nous battre pour la victoire. Concentrons-nous donc sur le positif plutôt que de savoir ce qui n’a pas marché pour nous et mieux marché pour Mercedes."

"En F1, il ne faut jamais se laisser distraire par des résultats à court terme. Nous ne sommes évidemment pas heureux de ce qui s’est passé à Silverstone mais nous avons beaucoup appris là-bas sur notre voiture. Des pièces vont nous aider ici et nous allons continuer à pousser le développement. Nous sommes déterminés à rester devant."