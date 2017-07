Kimi Raikkonen a parfois du mal à être au même niveau que Sebastian Vettel cette année, ce qui lui a valu quelques remarques en public de la part de Sergio Marchionne, le président de Ferrari.

Mais le pilote allemand tient à souligner qu’il adore travailler aux côtés du Finlandais, même s’il admet qu’il a parfois des opinions différentes de lui sur le comportement de la Ferrari SF70H.

"Kimi et moi sommes évidemment en Formule 1 pour courir pour nous-mêmes, évidemment. Pour marquer des points ou gagner des courses, ce qui bénéficie à l’équipe. Pour Ferrari, c’est bien d’avoir deux pilotes au plus haut niveau et qui exploitent au mieux la voiture," explique Vettel.

"Ce n’est pas toujours le cas. Parfois je suis devant, parfois il est devant. Bien entendu, Kimi a de temps en temps une impression différente de la mienne de la voiture après avoir fait quelques relais sur un circuit, ou sur ce dont la voiture a besoin en termes de réglages ou de développements."

"Parfois il y a besoin d’avoir des opinions divergentes. Je pense que c’est bien d’avoir deux sources différentes et vous ne pouvez pas toujours être d’accord sur tout. Nous sommes d’accord sur la plupart des choses avec Kimi, pas sur tout, mais c’est aussi bien de pouvoir se remettre en question. Ce qui va, ce qui ne va pas... En tout cas j’adore travailler avec Kimi."

Vettel a déclaré récemment qu’il souhaitait continuer avec Raikkonen en 2018, même si le quadruple champion du monde n’a lui même pas encore prolongé son contrat chez Ferrari.