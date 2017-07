Sebastian Vettel a reconnu que sa belle relation avec Lewis Hamilton n’est "plus la même" depuis l’incident de Bakou.

Même si l’Allemand a reconnu qu’il a vite contacté le Britannique après le Grand Prix (le lundi) pour lui présenter ses excuses, le pilote Mercedes semble en vouloir au quadruple champion du monde. Ce qui est compréhensible...

"En réalité, notre relation n’est plus la même. Parce que j’ai fait une connerie," admet Vettel à Spielberg.

"J’ai dit à Lewis que je comprenais qu’il n’était pas heureux et qu’il ne prenait pas ça de manière cool. Mais j’espère que le temps réparera ça."

"Nous avons chacun nos propres vies, nous sommes adultes mais aussi très différents. Ses priorités dans la vie sont très différentes des miennes. Mais ça va. Nous nous entendions bien et j’espère que ce sera encore le cas."

Cela fait 10 ans que les deux pilotes sont en Formule 1 ensemble mais ils n’ont jamais été en bataille directe pour un titre. Vettel apprécie cela.

"Lewis est l’un des meilleurs pilotes que nous avons en F1. Tout comme Fernando Alonso, contre qui j’ai lutté pour le titre à deux reprises. Et à deux reprises ça a été très serré avec lui. Mes deux autres titres ont été un peu plus faciles, un peu moins stressants en fin de saison si on peut dire."

"Mais la bataille avec Lewis, c’est de l’inédit. Et c’est génial de savoir que vous êtes en lutte contre l’un des meilleurs de votre génération."