Sebastian Vettel a indiqué aujourd’hui à Monza qu’il n’était pas encore prêt à jouer la sécurité à tout prix lors des courses et il continuera à viser la victoire, même si cela risque de lui faire perdre quelques points précieux pour le titre pilotes.

"Bien entendu, vous devez toujours faire attention à ce que vous faites, mais, à Spa, je ne me suis pas économisé," explique-t-il.

"J’ai essayé tout ce qui était possible, à ma connaissance, sur le moment, pour passer Hamilton. Je suis resté derrière lui tout le temps, peut-être pas roue contre roue, mais c’était très serré et intense côté pilotage."

"Je me suis beaucoup amusé mais il a eu le dessus et il n’y a qu’une seule place en haut du podium. Cependant, il y a des choses que nous avons apprises après Spa, moi et l’équipe. Des choses que j’aurais pu faire différemment. Mais, après coup, on est toujours plus intelligent."

"Je continuerai donc à me battre pour des victoires et à prendre des risques. Ce week-end, Monza joue en faveur des Mercedes mais la performance de la semaine dernière nous donne de l’espoir. Nous allons faire de notre mieux."

"Notre forme à Spa était réelle, notre vitesse aussi. C’est très positif."