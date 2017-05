Sebastian Vettel est passé à quelques millièmes de signer une nouvelle pole position hier. L’Allemand a voulu aller chercher ce record à Monaco et a finalement échoué de peu dans sa quête, ce qui lui apporte quelques regrets avant la course.

"Nous nous battons tous pour la meilleure position, bravo à Kimi car il a mieux terminé" reconnaît Vettel. "La voiture était bonne, j’ai un peu trop attaqué lors de mon premier tour en Q3, je suis sorti large dans le virage 5. Dans ma deuxième tentative, ça a été le cas aussi, j’ai un peu trop voulu me rattraper dans le deuxième secteur et j’ai perdu la voiture. On a toujours l’impression qu’on peut faire mieux en qualifications. Dans l’ensemble, c’est un super résultat pour l’équipe".

"J’ai eu des séances plutôt tranquilles en essais libres, sans trafic, et j’ai pu prendre confiance en la voiture et en tirer le maximum. Kimi a eu des tours difficiles avec du trafic et n’a pas pu se mettre autant dans le rythme. C’était serré et comme Kimi l’a dit, il s’agissait surtout de réussir un tour parfait. J’ai eu un peu plus de mal en qualifications mais au final, il était tout simplement plus rapide que moi et il est devant".

Le champion du monde ne veut pas entendre parler d’éventuelles consignes ou de discussion à avoir avant même le départ concernant le premier virage, du fait qu’il se mesurera à son équipier dans les mètres qui suivront l’envol des monoplaces.

"Je pense que l’on a fait assez de courses pour savoir ce qu’il faut faire au premier virage. Nous sommes ici pour courir l’un contre l’autre, le départ est important tout comme le premier virage, et la course est importante ! Mais la course ne se joue pas au départ, donc on verra" assène Vettel.

Les pneumatiques tendres cette saison sont particulièrement à la fête à Monaco puisque le circuit n’a jamais été très dur pour les gommes. Il se dit même que les ultra tendres pourraient durer une grosse partie de la course et que les pilotes ne devraient effectuer qu’un seul arrêt.

"On sait qu’à Monaco, les pneus ne sont pas trop mis à rude épreuve, du fait de la nature du tracé qui n’a pas de virages rapides. Si la météo est comme lors des qualifications, que c’est sec avec une température aussi élevée, je pense que ça sera un peu plus dur mais que ça ira" poursuit le pilote.

Une chose est certaine, Vettel veut tout donner et aller chercher une victoire qui pourrait être précieuse puisque Hamilton n’est pas dans le coup : "Nous sommes tous ici pour courir. Nous voulons faire la meilleure course possible. Il faut faire ce qu’on a à faire au départ et ensuite voir ce que font les autres autour. C’est très simple, on verra ce qu’il se passe jusqu’au premier virage en sachant que la course est longue après".