Après Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel a pu faire quelques tours à Fiorano avec la Ferrari SF70H hier, en fin d’après-midi, sur une piste mouillée.

L’Allemand a déjà de premières impressions et elles sont plutôt bonnes.

"On peut dire déjà, en la voyant, que c’est un pas en avant et, au volant, on peut sentir que c’est un pas en avant," lance Vettel avec le sourire.

"Elle est vraiment sympa à piloter. La voiture est assez grosse maintenant avec ces règlements, elle est imposante vu de l’extérieur mais de l’intérieur c’est ok. Et les premières impressions sont toujours les bonnes. C’était un bon début pour nous, avant Barcelone."

"Comme vous pouvez le voir, les conditions à Fiorano étaient loin de celles que nous aurons en Australie mais c’était une bonne journée, un bon départ pour notre saison."