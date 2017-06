Lewis Hamilton construit une bonne partie de sa popularité grâce à une présence active sur les réseaux sociaux (Instagram et Twitter en particulier).

En revanche, son rival au championnat, Sebastian Vettel, qui est aussi père de famille, a adopté une attitude plus discrète : il n’a pas de profil public sur Facebook, Twitter ou Instagram.

Le pilote Ferrari s’est expliqué sur ce choix qui détonne dans l’univers ultra-connecté et médiatisé de la F1.

« Je ne comprends simplement pas pourquoi vous devez constamment dire à tout le monde ce que vous êtes en train de faire, où vous êtes, avec qui vous êtes… Je n’en ai simplement pas besoin. Mais dans le même temps, je ne blâme pas les gens s’ils parlent constamment d’eux. »

« Je pense que ma génération est assez timide quand il s’agit de prendre des photos ou de se voir soi-même en photo. »

Le quadruple champion du monde de 29 ans n’aime cependant pas la mode des selfies qui empêche, selon lui, un vrai contact humain.

« Les gens arrivent et disent ‘Pouvons-nous prendre une photo’ et soudainement, ils repartent. Parfois, je demande ce qu’ils feront de cette photo, et la réponse est souvent ‘Aucune idée’. L’autre jour, quelqu’un a dit qu’il avait besoin d’une photo pour prouver à ses amis qu’il m’avait vraiment rencontré. Je lui ai dit : ‘Ils ne sont pas des amis fiables s’ils ne te croient pas !’. »

« Je dois admettre que je ressens beaucoup plus de choses en serrant la main de quelqu’un et ensuite en partageant cette expérience. »

Chez Ferrari, Kimi Räikkönen non plus n’est pas actif sur les réseaux sociaux – c’est un euphémisme. Mais cela ne surprendra personne venant d’Iceman !