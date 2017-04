Sebastian Vettel n’aura pas réussi à gagner ce 2e Grand Prix de la saison, contrairement à ce qu’il avait fait à Melbourne.

Mais le quadruple champion du monde reste très satisfait de sa 2e place, derrière Lewis Hamilton, à Shanghai.

"Quelle course, je me suis vraiment bien amusé. Merci à toute l’équipe Ferrari," déclare Sebastian Vettel.

"Mon départ était normal mais j’ai vite constaté que j’avais beaucoup d’usure avec les pneus intermédiaires."

"J’étais d’accord pour prendre le risque de mettre les slicks pendant la voiture de sécurité virtuelle. Mais j’ai eu de la malchance que la voiture de sécurité sorte ensuite et annule mon avantage. Les pneus pour le sec étaient le bon choix mais je n’ai pas pu prendre quelques secondes d’avance sur Lewis et les autres. C’est comme ça... Les autres se sont arrêtés et n’ont pas perdu de places."

L’Allemand reste satisfait de sa course.

"Oui, elle a été très excitante. J’ai été un peu coincé derrière un train de Red Bull et Kimi au début mais ensuite j’ai pu partir à la chasse de Lewis. On s’est échangé les meilleurs tours, c’était fou."

"Je suis content de voir que, sur ce circuit, nous sommes encore dans le rythme de Mercedes. C’est une bonne course et c’est prometteur pour la suite de la saison."