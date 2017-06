Sebastian Vettel estime qu’il a "trop attaqué" lors de la fantastique Q3 qu’il nous a offert, en compagnie de Lewis Hamilton

Les deux hommes ont survolé la dernière partie des qualifications de Montréal, finalement remportée par le Britannique, qui signe sa 65e pole.

Vettel avait réussi à se rapprocher à 4 millièmes de la Mercedes mais Hamilton a réussi à gagner 3 dixièmes dans sa dernière tentative. Quelques millièmes seulement pour l’Allemanf.

"Je ne suis pas ravi de mon dernier tour en qualifications. J’ai fait des erreurs dans les deux premiers virages. J’ai probablement trop attaqué dans ce début de tour," explique-t-il.

"J’aurais bien aimé répété mon tour d’avant mais juste améliorer ici et là pour aller plus vite. Là, dans ce tour, j’ai dû essayer de rattraper le temps perdue dans les virages 1 et 2. Sans succès."

Vettel réussit cependant l’exploit d’être le premier pilote non-Mercedes à se placer en première ligne sur le Circuit Gilles Villeneuve depuis 2013.

"Oui, ça reste une bonne séance de qualifications mais j’ai eu du mal à trouver le bon rythme en Q1."

"Nous avons le rythme pour gagner demain, je le crois," conclut Vettel.