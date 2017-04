Sebastian Vettel espérait certainement mieux que la 2e place, aujourd’hui, à Sotchi.

Le pilote allemand, qui avait réussi à prendre la pole position la veille, a été surpris au départ par Valtteri Bottas, qui s’est mieux élancé derrière lui.

Le Finlandais a passé la Ferrari avant même le freinage du premier virage. A partir de là, Sebastian Vettel a tout tenté : un premier relais plus long, une attaque énorme sur la fin de la course, mais rien n’y a fait. Il termine 2e... à 6 dixièmes à peine de la Mercedes.

"Bravo à Valtteri, c’est l’homme de la course aujourd’hui, toutes mes félicitations à lui," concède Vettel.

"J’avais des pneus plus frais à la fin, en creusant apparemment l’écart avec Kimi. Nous avons juste décidé de repousser le plus possible mon arrêt, en espérant que peut-être Valtteri rencontre des problèmes avec le trafic et que nous ayons la voie libre, c’était le plan, donc on a tout tenté mais apparemment nous avons perdu la course dès le départ. C’est un peu dommage."

Le départ, la clé de cette course ?

"Je pense que mon impulsion était aussi bonne que la sienne, mais il a pu profiter de mon aspiration. J’ai défendu à l’intérieur mais il était déjà devant au moment du freinage et il a fermé la porte. Bravo à lui. C’est là où il a gagné la course, avec un très bon premier relais. Je n’arrivais pas à le suivre."

"Il a gagné la course, il était très, très rapide tout le long de la course en fait, sans commettre d’erreur, c’est pourquoi je dis qu’il est l’homme de cette course."

A la fin, Vettel a tout de même tenté de dépasser Bottas mais il a buté sur Felipe Massa dans le dernier tour.

"J’ai tout essayé pour passer Valtteri, je pensais que j’aurais une chance sur la ligne droite du retour. Je pensais aussi que Felipe lèverait le pied avant le virage 3, qu’il me laisserait passer, mais ça n’a pas été le cas. Je n’étais pas certain de ce qu’il allait faire. J’ai donc perdu un peu de temps là mais ce n’est pas grave. Bravo à Valtteri encore, c’est sa première victoire, c’est son jour."

Seule consolation pour Vettel : il augmente son avance au championnat des pilotes sur Lewis Hamilton, avec 6 points de plus marqués aujourd’hui que le Britannique.